Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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