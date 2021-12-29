Adana'da gıda fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde belediye ekiplerince market ve alışveriş merkezlerinde gıda fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde döviz kurundaki düşüşün ardından fiyat indirmeyen marketlere yönelik gıda ürünlerinde fiyat, etiket, terazi ve kullanım süresi denetimi başlattı.

Denetimlerde, satıştan kaçınma, stoklama, etiket, raf ve kasa fiyat farkı kontrolleri yapıldı.

Zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, denetimlerin, dövizde yaşanan dalgalanma sonrası stokçuluğu önlemek amacıyla yapıldığını belirterek, "Fiyat etiketlerini kontrol etmek amacıyla Bakanlığımızın yayınladığı genelge üzerine araştırma yapacağız. Eğer bir kusur varsa Kabahatler Kanununa göre işlem yapacağız, yoksa teşekkür edip ayrılacağız. Ürünler alınacak ve kasa fiyatlarıyla karşılaştırılacak." dedi.

Sel, iş yerinin ceza alması sonrası o iş yerinde çalışanlara yönelik herhangi bir yaptırımda bulunulması halinde ise iş yerini mühürlemeye varan cezalara başvurabileceğini, iş yerinde çalışanların hakkının da her şekilde koruyacağını kaydetti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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