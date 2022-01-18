Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ'nün
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık N.Ü. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiğini kaydetti.

Savcı ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası sanık N.Ü'nün Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

N.Ü, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Örgütsel bir konumu olmadığını öne süren N.Ü, "Sohbet toplantılarına katılmadım. Mütalaayı reddediyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı N.Ü'nün mevcut halinin devamına hükmetti.

'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title