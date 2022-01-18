Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık N.Ü. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiğini kaydetti.
Savcı ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası sanık N.Ü'nün Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
N.Ü, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.
Örgütsel bir konumu olmadığını öne süren N.Ü, "Sohbet toplantılarına katılmadım. Mütalaayı reddediyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı N.Ü'nün mevcut halinin devamına hükmetti.