Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza
AA, Serkan Avci - Güncel
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Adana'nın Karataş ilçesinde denizde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza uygulandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde iki balıkçının elektroşok yöntemiyle avlandığı tespit edildi.
Yasa dışı avlanan balıkçılara 29 bin 720 lira ceza verildi.
AA / Serkan Avci - Güncel