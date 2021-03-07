Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandı
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Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandı

07.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:20
Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri tamamlandı

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları, Adana'da tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları, Adana'da tamamlandı.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışlarına, 18 kulüpten 105 sporcu katıldı.

Sporcular 1000, 500 ve 200 metre yarışlarında kürek çekti.

Derecelerin değerlendirilmesinin ardından milli takıma seçilecek sporcuların, Antalya'da kampa gireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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