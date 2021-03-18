Adana'da depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
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Adana'da depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

18.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:38
Adana'da depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yıprandığı ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yıprandığı ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan 40 yıllık Hacımirzalı Camisi için yıprandığı ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan cami kepçe yardımıyla, minaresi de bağlanan çelik halatla iş makinesiyle çekilerek yıkıldı.

Yıkılan caminin yerine Kur'an kursu ve kreşin de bulunacağı yeni bir cami kompleksinin inşa edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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