Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı

07.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:02
Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Adana'da biçerdöverin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da biçerdöverin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Marankeçili Mahallesi'nde Sayıt Uçar (18) yönetimindeki biçerdöver kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Abdullah Uçar (17) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 23:02:30. #1.14#
title