Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı
07.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:02
Adana'da biçerdöverin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da biçerdöverin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Marankeçili Mahallesi'nde Sayıt Uçar (18) yönetimindeki biçerdöver kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Abdullah Uçar (17) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın