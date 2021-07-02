Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı
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Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı

Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da narenciye üretimi ve ihracatına etki eden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı.

Adana'da narenciye üretimi ve ihracatına etki eden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, gazetecilere, Adana çevresinde yaklaşık 700 bin dekarlık narenciye ve sert meyve yetiştirme alanı bulunduğunu belirtti.

Ürünlerin hasat zamanının başladığını anımsatan Tekin, Çukurova'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin ilgili kurumlarca yürütüldüğünü ifade etti.

Çiftçilerin mağdur olmaması için çalıştıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"2018'de bildiğiniz gibi pik yapan bir dönem vardı. Biz o dönem Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ederek çoğalmanın önüne geçmiştik. Şu anki rakamlar 2018'e göre düşük ama tedbir amaçlı ilaçlamayı yaptırıyoruz. Bu yıl geçmiş yıllara oranla ufak bir artış söz konusu. İlaçlama seferberliğini 30 Haziran itibarıyla başlattık. Bugün yarın ve hafta sonu da ilaçlama devam edecek. Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu artmadan bu işin önüne geçmek istiyoruz.

Adana genelinde yaptığımız haftalık kontrollerde tuzaklarımızda 20 sinek yakalanıyor. Bu bizim için tehlike değil. Ancak tedbirini almazsak ağustos ve eylülde narenciyelerde ciddi sıkıntılar yaşama riskini ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık, inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız. Çiftçimiz ürünlerini sağ salim, sıkıntı olmadan ihraç edecek."

Kısmi dal ilaçlaması yaptıklarını söyleyen Tekin, kapama türü ilaçlamayı önermediklerini de sözlerine ekledi.

Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı
Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı
Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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