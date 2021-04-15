Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar
FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmenin Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenlediği baskınla yakalanan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:22:45. #1.14#

title