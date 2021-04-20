Adana'da 3 sokak kedisi zehirlenmiş halde bulundu
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Adana'da 3 sokak kedisi zehirlenmiş halde bulundu

Adana'da 3 sokak kedisi zehirlenmiş halde bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde 3 kedi bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde 3 kedi bulundu.

Tufanpaşa Mahallesi Çelikler Sokak'ta zehirlenmiş halde 3 kedi bulan hayvanseverler, Kozan Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Veteriner İşleri Hekimliğinden gelen ekipler, kedilerin zehirlendiğini tespit etti. Ekipler, zehirlenen kedileri torbalara koyarken, olayı öğrenen hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında böyle bir manzara ile karşılaşmak gerçekten yürek yakıyor. Kedileri gerçekten birileri zehirleyerek öldürdüyse onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Zavallı hayvanların bu şekilde öldürülmesi insanlığa yakışmıyor. Konuyla ilgili araştırma yapıldıktan sonra suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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