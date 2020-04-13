ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı (2)AK PARTİ İL BAŞKANI: 25 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINA HAKSIZLIKTIR?

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı (2)

AK PARTİ İL BAŞKANI: 25 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINA HAKSIZLIKTIR?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da sahra hastanesinin kurulduğu iddia edilen TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre merkezine gelerek inceleme yaptı. Sahra hastanesine girmek isteyen basın mensuplarına, güvenlik görevlilerince izin verilmedi. İncelemeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkah Ay, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yatakların olmadığı, en basit sağlık hizmetinin karşılanmayacağı boş odaların bulunduğu bir yer. Bu çok ciddiyetsiz ve yakışıksız bir durumdur. Adana'da görev yapan 25 bin sağlık çalışanına yapılan bir haksızlıktır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalara imza atıyoruz. Bugün Adana'da bin 550 yataklı hastanemiz başta olmak üzere 16'sı kamu, 16'sı özel, 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 hastanemiz pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Adana'daki hastanelerin doluluk oranı yüzde 10'larda. Burada bir sahra hastanesine ihtiyaç yok" dedi.

KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kurma konusunda herhangi resmi bir izin almadığını, gerekli sağlık altyapısını da sağlayamadığını dile getiren Ay, şunları söyledi:

"Her tarafından yalan ve yanlış bilgiyle insanları manipüle edecek, 'Türkiye Cumhuriyeti hastane yapamıyor, Adana Büyükşehir Belediyesi bin yataklı hastane' yaptı diyen Kılıçdaroğlu'nu anlayamıyorum. En azından kendisine verilen bu bilgiyi teyit etmesi gerekirdi. Kılıçdaroğlu, bizdeki görüntü kayıtlarını izleseydi, o açıklamayı yapmazdı diye düşünüyorum. Demek ki yanlış bir bilgiyi, genel başkanı sözcü kılmak suretiyle kendi siyasi ikballeri uğruna servis edilmesi kabul edilemez bir durum. Bu ortamda insanlara, ihtiyaç duyulmamasına rağmen insanlara bin kişilik hastane yapıldığını söylerseniz, Adana'daki vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu anlatmış olursunuz. Böyle bir durum yok. Hastaneye ihtiyaç yok. Zaten ortada bir hastane de yok. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türk halkından özür dilemesini bekliyoruz. İnsanlarımız müsterih olsun. Onlar için tüm imkanlarımız seferber ediliyor ve Adana'da bir sahra hastanesine ihtiyacımız yok. Adana Büyükşehir Belediyesi bu yalan siyasetten vazgeçsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay açıklama

-Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı cep telefonu kayıtları

-Genel ve detaylar

Haber: Ruşen Anıl ATAR-Kamera: ADANA,(DHA)

Kaynak: DHA