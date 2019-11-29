Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Gül'ü Erzurum Havalimanı'nda, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve belediye başkanları karşıladı.

Bakan Gül, beraberindekilerle Vali Memiş'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Gül, ardından Memiş'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dadaşlar diyarı Erzurum'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.



Erzurum insanının vatanperverlikte kendisini ispat ettiğini anlatan Gül, "Milli Mücadelede hiçbir zaman manda ve himaye kabul etmeyen Erzurum halkı, Erzurum Kongresi'ne yaptığı ev sahipliğinde bu ruhu tüm dünyaya duyurdu." dedi.



Gül, Erzurum insanının sıcaklığının kentin soğuk havasını sıcak hale çevirdiğini aktararak şunları ifade etti:



"Tarihi dokusuyla Osmanlı ve Selçuklu'nun tüm örneklerinin yer aldığı bu şehirde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yılda yaklaşık 27 milyarlık bir yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a, Erzurum'un da cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize verdiği değeri hepimiz çok iyi biliyoruz. Erzurum'a hizmet etmeye ve onların güzel gönüllerine layık olmaya gayret edeceğiz."

Kaynak: AA