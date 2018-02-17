Samsun'da 4 Aracı Çalmaya Kalkışan Acemi Oto Hırsızlarının Başına Gelmedik Kalmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde gece geç saatlerde acemi hırsızlar düz kontak yapıp çalmak istedikleri 4 aracı da kaçıramadan kaçtılar.

2 DENEME BAŞARISIZ OLDU

Gece geç saatlerde Emirefendi mahallesi okul 2. Sokakta bulunan kamyonetin kapılarını açıp düz kontak yapıp kaçırmak istediler. Bu araçta başarılı olamayan oto hırsız ve hırsızlar 100 metre ileride Emirefendi 1 sokakta park halinde bulunan otomobilin kapılarını açıp aynı yöntemle çalmak istediler.

ÇALDIKLARI ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Bunda da başarısız olan oto fareleri Sanayi girişinde bulunan bir galerideki kamyonetin kapılarını açarak düz kontakla çalıştırdılar. Kamyonetle kaçmak isteyen oto hırsızları 300 metre ileride Siteler Cami önünde yoldan çıkarak tarlaya girdiler.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Tarlaya giren kamyonete çıkartamayan şahıslar bu seferde 50 metre ileride bir iş yerinin önünde bulunan otomobilin camını kırarak kapılarını açtılar. Otomobili çalıştıramayınca kaputu açıp çalıştırmak istediler. Otomobilin aküsünün olmadığı gören oto fareleri olay yerinden kaçtılar.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Sabah araçlarının kapılarını açık bulan araç sahipleri polise giderek şikayetci oldular. Asayiş Büro ekipleri ve olay yeri ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şimdi kaçan oto hırsı ve hırsızlarını yakalamak için çalışma başladı. Olaylarla ilgili inceleme sürüyor.