ACB / Holzmann: Pandemi dönemi tahvil alımları azaltılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Holzmann, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin tahvil alım programının ikinci çeyrek sonunda belirleneceğini ve azaltmaya ilişkin kararın bu gözden geçirme sırasında alınabileceğini vurguladı. Holzmann, PEPP'nin sağladığı esneklik gerekmedikçe kullanılmayacağını vurguladı.

ECB politika yapıcılarından Pierre Wunsch de, Salı günü yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 başlarındaki hanehalkı tasarruflarının, 3-5 yıllık güçlü tüketim artışını 2019'dan daha yüksek bir seviyede finanse etmek için yeterli olduğunu söyledi.Wunsch açıklamasında, ekonomideki iyileşme sürerse Avrupa Merkez Bankası'nın bazı şekillerde sıkılaşma yönünde adımlar atması gerekeceğini öne sürdü. ECB'den daha önce yapılan açıklamalarda da, ekonominin zorlanması durumunda, Pandemi Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) Mart 2022'ye kadar uzatmaya hazır olduğu belirtildi.Genel olarak, politika yapıcıya göre, ECB şu anda finansman koşullarından olduğu gibi memnun. Wunsch ayrıca ekonomilerin dayanıklılığından etkilendiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı