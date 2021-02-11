Abdurrahim Albayrak: "Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, zorlu geçen ara transfer dönemini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Yenibosna'daki iş yerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Albayrak, teknik direktörleri Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadrolarına yeni isimler dahil ettiklerini belirterek, "Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık. Mesela Fernandes'in transferi bir rüyaydı, bunu da gerçekleştiren Fatih Terim'dir. Çünkü Fatih hocanın görüştüğü talebesi Rui Costa bu transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu." diye konuştu.

Mısır'ın Zamalek ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Mustafa Muhammed'in kaliteli bir futbolcu olduğunu aktaran Albayrak, "Mustafa Muhammed'in transferi için bir ay uğraştık. Kulübünde 2-3 kez yönetim değişti. Galatasaray'ı seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi ve değerli bir futbolcu. Geldiğinden beri oynadığı 3 maçta 3 gol attı. Bir an önce 7 gol daha atıp, çocuklarına kavuşmasını diliyorum. Kendisine 'Bir an önce 10 golü tamamla çocuklarını getirelim.' dedim. İnşallah Galatasaray ileride Muhammed'den çok büyük bir transfer bedeli elde eder." ifadelerini kulandı.

Abdurrahim Albayrak, başta Fernando Muslera ve Emre Akbaba olmak üzere sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak oyuncularıyla görüştüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Pazarlık yapıyoruz. Çünkü eski dönemler artık yok. Bankalar limitinizi 40 milyon avro seviyesine çekmemiz gerektiğini söylüyor. Biz 55 milyon avrolardayız. Eski futbolcularımızın maaşları avro üzerinden olduğu için aradaki farkı kendilerine anlatıyoruz. Artık kulüplerin o paraları ödeme şansı yok. Bu sene 33 milyon avro tribünden hasılat kaybımız var. Bu az bir rakam değil. Kulüpleri gerçekten çok büyük bir tehlike bekliyor. Bunun farkındayız ve futbolcularımıza anlatıyoruz. Ona göre sözleşme uzatmak istiyoruz. Hiçbir bir futbolcumuzdan sorun çıkacağını sanmıyorum. Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum. Emre Akbaba Galatasaray'ın evladıdır, çocuğudur. Muslera zaten Galatasaray'ın sembolüdür. İnşallah futbolu bıraktıktan sonra Taffarel gibi Galatasaray'da uzun yıllar hizmet eder. Onun ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu bütün Türkiye biliyor."

"Falcao için gelen bir transfer teklifi yok"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, Kolombiyalı futbolcuları Radamel Falcao için kendilerine herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini dile getirerek, "Falcao bizim ve dünya futbolu için çok önemli bir markadır. Şansız bir dönem geçirdi. Şimdi sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Falcao için bize şu ana kadar gelen bir transfer teklifi yok. Resmi bir teklif olursa bunu önce hocamızla paylaşırız. Sonra yönetim olarak değerlendiririz. Falcao bizim çok değerli bir futbolumuzdur." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun futbolcuları Arda Turan'a verdiği 2 maç men cezasına çok üzüldüğünü söyleyen Albayrak, "Başka cezalar bekliyoruz, ondan sonra tekrar bir açıklama yaparız. Başımızın tacı olan değerli sağlık çalışanları adı altında derbiye alınanlarla ilgili ne işlem yapılacağını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu, "Önümüzde çok maç var. İkinci devre yeni başladı. Futbolcular da yorgun düşüyor. Bunun örneği dün oynadığımız kupa maçı. Sakatlıklar olacak... Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İpi göğüsleyen takımın da Galatasaray olmasını diliyorum. Dün akşam şansız bir maç yaşadık. Onu geride bıraktık. İnşallah Kasımpaşa maçıyla tekrar galibiyetlerimize devam edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

"Kasımpaşa maçının erkene alınması için başvuru yapacağız"

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlatan Abdurrahim Albayrak, söz konusu saate İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini vurgulayarak, "Maçın erkene alınması için başvuru yapacağız. Önce Kasımpaşa'daki dostlarımızı arayıp, sonra da federasyona müracaat edeceğiz. Yayıncı kuruşun ne diyeceğini bilmiyorum ama pazar günü şiddetli bir kar yağışı bekleniyor." diye konuştu.

Buluşmada yer alan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer de UEFA ile iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirerek, "2018 yılından beri UEFA anlaşmamıza harfiyen uyarak devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. Bir yandan UEFA, federasyon ve bankaların koyduğu tüm kurallara riayet ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye, bir yandan da taraftarlarımızın, camiamızın beklentileri karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar