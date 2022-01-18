Abdullah Avcı, 61. maçında takımın başında olamayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, GZT Giresunspor maçıyla birlikte 61. kez bordo-mavili takımın başında sahaya çıkacaktı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarı önünde 61. maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçti. 434 günlük görev süresinde Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 60 karşılaşmada takımın başında sahada yer alan Avcı, 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek, 2.08'lık puan ortalaması yakaladı.

Trabzon plakasında sahada olamayacak

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.

Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin yarınki karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-mavililerin yeni transferleri Visca ve Puchacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek ihtimal.

4 yıl aradan sonra bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdoğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri