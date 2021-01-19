Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

19.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:11

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün girdiği ikili pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.

Futbolcunun oyundan çıkmasının ardından hastaneye götürüldüğüne belirten Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı. Geçen sene biliyorsunuz menisküs ameliyatı ve 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek iç açıcı gözükmüyor, sıkıntılı yani." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 22:11:01. #1.14#
title