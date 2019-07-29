Abdi İbrahim'den 270 kişilik ilave istihdam

Abdi İbrahim, sahadaki en büyük gücü olan Tıbbi Tanıtım Temsilcisi ekibine ve ürün müdürü kadrosuna 270 kişiyi daha katacağını açıkladı.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, her türlü ekonomik ortamda yatırım ve üretim odağından uzaklaşmadıklarını belirtti. Esenyurt'ta bulunan Abdi İbrahim tesislerinde devam eden 1 milyar 275 milyon liralık yatırımlarına da dikkat çeken Nezih Barut, 2019 yılında yeni ürünler ve ilaç firmaları ile imzaladıkları yeni üretim anlaşmaları ile büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Abdi İbrahim'in bir asrı aşkın süredir ülke önceliklerini kendi önceliği olarak kabul ettiğini söyleyen Nezih Barut, genç istihdamının Türkiye'nin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi, "Abdi İbrahim çalışanlarının yüzde 66'sı Y kuşağı mensubu. Onların genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ama bir o kadar da yüzü geleceğe dönük bir şirket olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Abdi İbrahim'in 17 yıldır süren pazar liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde hayatı iyileştirmek için çalışan, 2 bini aşkın saha ekibimizin büyük payı var. Yeni işe alım paketimiz ile 250'si Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olmak üzere toplam 270 arkadaşımızı daha Abdi İbrahim ailesine katacak olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

Abdi İbrahim'in devam eden 900 milyon liralık Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisi'nin 2021 yılında, 375 milyon liralık Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon Üretim Tesisi yatırımının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Barut, tüm bu yatırımlarla Abdi İbrahim'in üretim kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkacağını açıkladı.

Devam eden yatırımların yanı sıra 2018 yılında açılışı yapılan Türkiye'nin en büyük biyoteknoloji tesisi AbdiBio ile birlikte üretim hizmetlerine odaklandıklarını belirten Barut, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Geçmişten bu yana verdiğimiz üretim hizmetlerimizde, 'İlaçta Yerelleşme' uygulamasının da etkisiyle 2018'den bu yana farklı ve yoğun bir döneme girdik. Dünya devi ilaç şirketleri ile peş peşe üretim anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunlara örnek olarak; GSK ile yaptığımız anlaşma kapsamında Steril İnhalasyon Üretim Tesisimizde BFS formunda steril inhalasyon ürünleri (nebul) üreteceğiz. Allergan'ın Türkiye'deki üretim ortağı olduk. Steril Oftalmoloji Üretim Tesisimizde göz sağlığı (oftalmoloji) alanında üreteceğimiz göz damlaları, Allergan'ın kendi tesisleri dışındaki ilk ve tek üretimi olması açısından son derece önemli. Bu ve benzeri anlaşmalarla, uluslararası ilaç firmalarının şirketimize duyduğu güveni pekiştirmekten ve yapmış olduğumuz yatırımların hızlı geri dönüşünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin ilaçta bölgesel bir güç olma iddiasını destekleyen yatırımlara ve işbirliklerine devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA