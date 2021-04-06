ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek
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ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

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ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar;

, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı bilgisi verildi.

SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak.

Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecek.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, "SSB'nin 2 Ağustos 2017'de ya da daha sonraki bir tarihte, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasıtlı olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi" olarak açıkladı.

ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı.

Geçen ay ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk fakat bu bir ABD yasası" demişti.





Türkiye ise Ekim ayında S-400 füzelerini denemiş ama aktive etmemişti.

ABD Kongresi, CAATSA'yı 2017'de onaylamıştı.

Yasa ile Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanmasının yolu açılmıştı.

ABD, Eylül 2018'de ise ilk kez Çin Merkezi Askeri Komisyonu'nun Cihaz Geliştirme Departmanı'na karşı CAATSA kapsamında dolaylı yaptırım uyguladı.

CAATSA'da 12 farklı yaptırım türü var. Bunlar arasında; yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını engellemişti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek
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