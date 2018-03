ABD'nin En Fazla Kazanan Hayat Kadınının Serveti 3,8 Milyon Lira

İskoçya doğumlu Alice Little, ABD'nin en fazla kazanan hayat kadını. Little işi için "Hayatımda yaptığım en alçaltıcı, zor ve iyi şey" diyor. Yılda 10 bin liraya yakın parayı cinsellik ekipmanları için harcadığını söyleyen genç kadın, saatlerini de tırnakları için kuaförde geçirdiğini söylüyor. Her gün 1 saat spor yapan Alice, ABD'deki en yüksek ücretli hayat kadını olduğunu iddia ediyor.

3,8 MİLYON LİRA KAZANDI

Şimdiye kadarbu işten 3,8 milyon Türk Lirası kazandığını söyleyen Alice, bir hayat kadını olabilmek için çok şey gerektiğini söylüyor. Hem bir psikolog, hem ilişki koçu, hem de bir cinsellik uzmanı olduğunu ve üçünü birlikte yaptığı için başarılı olduğunu anlatıyor.

GÜNDE 14 SAAT ÇALIŞIYOR

Haftada 5 gün, günde 12 ile 14 saat çalışan Alice, genelevlere her türlü insan geldiğini söyleyerek, "Ben erkeklerle, çiftlerle, bekar kadınlarla, boşanmalarla, bakirelerle, dedikodularla ve dullarla samimi zaman geçiriyorum" diyor.

"SATTIĞIM TEK ŞEY SAMİMİYET"

Dublin'de doğan ve beş yaşında Amerika'ya taşınan Alice, bu işi kendi seçtiğini ve çok da memnun olduğunu söylüyor. Sattığım tek şey samimiyet diyen Alice, "Samimiyet sağlıklı yaşamın bir öğesidir" diye de ekliyor. 20'li yaşlarında olan Alice, her gün sabah 7'de kalktığını ve hazırlanmasının 1 saatini aldığını anlatıyor.

KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Genelevde kendi özel süiti olan Alice, çalışma süreleri boyunca kitap okuyor, kendini ders ve online videolar aracılığıyla insan cinselliği, psikoloji ve sosyoloji konularında kendini eğitmeyi seviyor.

DÜNYANIN EN ESKİ MESLEĞİ

Genelevler, Alice'in çalıştığı Nevada eyaletinde lisanslı ve güvenlidir ancak o ülkesi İrlanda'da da fuhuşun yasal olmasını istiyor. Alice, "Zamanın başlangıcından beri fuhuş var, bu en eski meslek ve hiçbir yere gitmiyor. Eğer yasallaştırırsak herkes için daha iyi olur " diyor.

Kariyeri seçiminde ailesinin tam desteğine sahip olduğunu söyleyen Alice, "Neyse ki ailem çok açık fikirli ve inanılmaz derecede ilgili" diyerek onların desteğini de aldığını söylüyor.