ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı
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ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı

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NBA'in ve ABD Basketbol Takımı'nın en büyük yıldızlarından olan Kevin Durant, Kadın Voleybol Takımımız'ın oyunucusu Zehra Güneş'i takibe aldı. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkesi ABD formasıyla mücadelesini sürdüren Durant, Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını izledikten sonra Zehra'yı takip etmeye başladı. Zehra da Durant'ı takibe aldı.

NBA'in LeBron, Giannis ve Harden'la birlikte şu andaki en büyük yıldızı olan Kevin Durant, ABD Basketbol Takımı ile Tokyo'da bulunuyor.

ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı

Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını izleyen Durant, Zehra Güneş'i İnstagram'dan takip etmeye başladı. Sporarena'nın haberine göre Zehra da Durant'ı geri dönüş yaptı.

ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı

DİKKAT ÇEKTİ

Zehra, takımın en genç ve skorer isimlerinden biri olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı

1999 doğumlu Zehra, voleybolculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'le takipleşmeye başladı
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Haber Yorumları (1)
SİNAN YILMAZ : Kızlarımız çok güzel. İlgi görmeleri normal.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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