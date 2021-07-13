ABD Milli Basketbol Takımı, olimpiyat öncesi ikinci hazırlık maçını da kaybetti
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ABD Milli Basketbol Takımı, olimpiyat öncesi ikinci hazırlık maçını da kaybetti

ABD Milli Basketbol Takımı, olimpiyat öncesi ikinci hazırlık maçını da kaybetti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenilgiyle ayrıldı.

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Olimpiyat hazırlıkları kapsamında ilk maçını Nijerya'ya 90-87 kaybeden ABD Milli Takımı, Las Vegas'ta oynanan müsabakada Avustralya'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilk devreyi 46-37 önde tamamlasa da Avustralya mücadeleyi 91-83 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın son 4 dakika 34 saniyelik bölümünde saha içi isabeti kaydedemeyen ABD, taraftarları tarafından protesto edildi.

Avustralya'da Patty Mills 22, Joe Ingles 17, Matisse Thybulle 12 ve Chris Goulding 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Damian Lillard'ın 22, Kevin Durant'in 17, Bradley Beal'ın 12 sayısı, ABD'nin mağlubiyetini önleyemedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının forma giymeye başladığı 1992'den bu yana üçüncü kez üst üste iki maç kaybeden ABD Milli Takımı, daha önce 6. sırada bitirdikleri 2002 FIBA Dünya Şampiyonası ve 7. oldukları 2019 FIBA Dünya Kupası'nda peş peşe iki mağlubiyet yaşadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda başantrenör Gregg Popovich yönetiminde tamamen NBA oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele edecek ABD Milli Takımı, son üç olimpiyatta altın madalya kazandı.

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat tarihinde ise 15 altın, 2 bronz ve bir gümüş olmak üzere 18 madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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