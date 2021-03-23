ABD'li senatörlerden, Blinken'a "Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları hızlandırma" çağrısı
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ABD'li senatörlerden, Blinken'a "Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları hızlandırma" çağrısı

23.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:31
ABD'li senatörlerden, Blinken'a 'Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları hızlandırma' çağrısı

ABD Senatosunun önde gelen 2 Demokrat üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 projesine yönelik planlanan yaptırımların bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Senatosunun önde gelen 2 Demokrat üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 projesine yönelik planlanan yaptırımların bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ile aynı komitenin Avrupa Alt Komitesi Başkanı Jeanne Shaheen, Bakan Blinken'a Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir mektup yolladı.

İki Demokrat senatör, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan projenin durdurulmasına yönelik Joe Biden yönetiminin bir an önce inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.

Senatörler, "Bu boru hattı durdurulmalı ve bunun için sizin liderliğinize ihtiyaç var. Güçlü bir Kuzey Akım 2 yaptırım paketi hazırlanması kapsamındaki çabaların hızlandırılmasını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden yönetimi, bugüne kadarki açıklamalarında, Avrupa'nın enerji güvenliğini ve Rusya karşısındaki bağımsız pozisyonunu tehlikeye atabileceği endişesiyle projeye karşı çıkıyordu.

Blinken, konuyla ilgili açıklamalarında, proje kapsamında ilgili paydaşlara yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Rusya'nın doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığı kaydediliyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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