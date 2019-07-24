ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

Kaynak: Dunya.com

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