ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı - Haberler
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ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki "yüksek riskli ülkeler" listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.

ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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