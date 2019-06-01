ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Virginia Beach Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenledi. Bir belediye çalışanı tarafından yapılan saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Virginia Beach Belediye Başkanı Bobby Dyer olayla ilgili, "Virginia Beach tarihinin en yıkıcı günüydü" dedi. Euronews.com'da Görüntüle