ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
ABD'nin Virginia Beach kentindeki belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi; 12 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Virginia Beach Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenledi. Bir belediye çalışanı tarafından yapılan saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Virginia Beach Belediye Başkanı Bobby Dyer olayla ilgili, "Virginia Beach tarihinin en yıkıcı günüydü" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com