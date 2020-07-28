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ABD'de tüketici güveni temmuzda azaldı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine düştü.

ABD'de tüketici güveni temmuzda azaldı
28.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:52

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine düştü.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6'ya geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüş gösteren, mayıs ve haziranda ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 94,5 olması yönündeydi. Söz konusu veri, haziranda 98,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi de temmuzda 14,6 puan azalarak 91,5 değerine düştü. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 7,5 puan artışla 94,2 seviyesine çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki artış tüketici güvenini azalttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, haziran ayında büyük bir yükseliş gösteren tüketici güveninin temmuzda düşüş kaydettiğini bildirdi.

Mevcut durum endeksi iyileşirken, beklentiler endeksinin gerileme gösterdiğine işaret eden Franco, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının bir sonucu olarak Michigan, Florida, Texas ve California'da tüketici güveninde büyük düşüşler yaşandığını aktardı.

Franco, ekonominin ve iş gücü piyasasının kısa vadeli görünümü konusunda tüketicilerin daha az iyimser olduğunu belirterek, kısa vadeli geleceğe ilişkin belirsizliğin ekonomik toparlanma ve tüketici harcamaları için iyi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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