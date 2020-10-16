ABD'de tüketici güveni ekimde beklenenden fazla arttı
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ABD'de tüketici güveni ekimde beklenenden fazla arttı

16.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:00
ABD'de tüketici güveni ekimde beklenenden fazla arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,8 puan artarak 81,2'ye çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,8 puan artarak 81,2'ye çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ekimde bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 81,2 değerine yükseldi.

Söz konusu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin 80,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, eylül ayında ise 80,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 2,9 puan azalarak 84,9'a geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3,2 puanlık artışla 78,8'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, yavaşlayan istihdam artışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş ve federal destek ödemelerinin olmamasının tüketicileri mevcut ekonomik koşullara dair endişelendirdiğini ancak bu endişelerin gelecek yıla dair ekonomik beklentilerdeki hafif iyimserlikle büyük ölçüde dengelendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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