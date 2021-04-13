ABD'de siyahi Wright'ı vuran polis memuru istifa etti
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ABD'de siyahi Wright'ı vuran polis memuru istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de siyahi Wright'ı vuran polis memuru istifa etti

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde geçtiğimiz günlerde siyahi Daunte Wright'ın vurarak öldüren polis memuru Kim Potter'ın istifa ettiği bildirildi.

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ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde geçtiğimiz günlerde siyahi Daunte Wright'ın vurarak öldüren polis memuru Kim Potter'ın istifa ettiği bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Siyahi gencin ölümünün ardından halk eyaletin kuzeyindeki Brooklyn Center'da sokağa dökülmüş, göstericiler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott basına verdiği demeçte, Wright'ı vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Elliott, Potter'ın Vekil Şehir Müdürü Reggie Edwards ve Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon'a yazdığı mektupta, polis memuru olmaktan ve topluma hizmet ettiği her dakikadan keyif aldığını yazdığını ifade etti. Potter'ın 26 yıldır Brooklyn Center Polis Departmanı'nda (BCPD) görev yaptığı bildirildi.

Emniyet müdürü de istifa etti

Potter'ın istifasının ardından Wright'ın vurularak öldürülmesini kaza olarak nitelendiren Gannon'da istifa etti. Yaşanan olayın ardından dün BCPD tarafından düzenlenen basın toplantısında, Wright'ın vurulma anına ait görüntüler yayınlanmıştı. Gannon ise yaptığı konuşmada, Wright'ı vuran memurun yanlışlıkla elektro şok cihazı yerine silah çektiğine inandığını belirtmiş, Wright'ın kaza sonucu vurulduğunu ifade etmişti. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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