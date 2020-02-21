ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi
ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.
ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday adayları arasında yarış sürerken, Vermont Senatörü Sanders'a ülkenin önemli Müslüman kuruluşlarından Emgage'den destek geldi. Euronews.com'da Görüntüle