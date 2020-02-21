ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi
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ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.

21.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:07
ABD'de seçim öncesi Müslüman kuruluştan Sanders'a destek geldi

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren Emgage, başkanlık seçimlerinde 'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.


ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday adayları arasında yarış sürerken, Vermont Senatörü Sanders'a ülkenin önemli Müslüman kuruluşlarından Emgage'den destek geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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