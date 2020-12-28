"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol kanalı La Sexta'ya kariyeri ve özel hayatıyla ilgili röportaj verdi. Katalan ekibinden ayrılıp ayrılmayacağına sezon sonunda karar vereceğini söyleyen Messi, oynamayı hayal ettiği ligi ve asla formasını giymeyeceği takımları da açıkladı.

Sezon başında takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, o dönemde yaşananlar, takımın son durumu ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi'nin verdiği röportajın tamamı şu şekilde;

Küçükken hep futbolla alakalı hediyeler isterdim. Forma, top, krampon... Ailem de beni mutlu etmek için her şeyi yaptı. Bir futbol topu almak çok zordu, futbol topu pahalıydı. Ailem elinden gelen her şeyi yaptı.

"PLAY STATİON OYNAMAYI BIRAKTIM"

Play Station oynamayı bıraktım. Daha çok oğlum Thiago oynuyor. Önceden bütün gün Play Station oynardım. Oğlum doğduktan sonra her şeyi bıraktım, zaman zaman onunla oynuyorum.

"RONALDO'YA HAYRANIM"

Hayran olduğum çok sporcu var. Rafael Nadal ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları.

"BARCELONA BENİM HER ŞEYİM"

Barcelona benim hayatım, bana her şeyi verdi. Arjantin'de yaşadığımdan daha uzun süre burada yaşadım. Her şeyi burada öğrendim. Bu kulüp, bir oyuncu ve insan olarak beni ben yapan kulüp. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak.

"ŞİMDİ İYİ DURUMDAYIM"

Şu anda iyiyim. İyi hissetmeye başlamak benim için zaman aldı. Yarıştığımız her kupayı kazanmak için savaşmak istiyorum.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

İnsanların benimle ilgili dediklerine aldırmıyorum, herkesin kendi fikri var. Son zamanlarda sportif olaylarla ilgili ağlamadım ama çok acı çektim. Başka durumlarla ilgili ağladım ancak detayına girmek istemiyorum.

"İLK GELDİĞİMDE ZORDU"

Barcelona'ya gelişim zorluydu. 13 yaşındaydım ve her şeyi arkamda bırakıyordum. Arkadaşlarımı, ülkemi... Kimsenin beni tanımadığı bir yere geliyordum. O dönemde utangaçtım, bir kabuğun içine sıkışmış gibiydim. Sadece hayalimi gerçekleştirmek istedim.

"THIAGO UTANGAÇ, MATEO TAM TERSİ"

Oğlum Thiago utangaç, herkesin onunla konuşmasını sevmiyor ancak her şeye yavaş yavaş alışıyor. Mateo daha iyi, dikkat çekmekten hoşlanıyor.

"HAYATIM TEK DÜZE"

Hayatım normal ve bazen sıkıcı. Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, çocukları okula götürüyorum, idman yapıyorum ve eve geri dönüyorum.

"CAMP NOU ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Boş bir statta oynama hissi korkunç. Camp Nou'ya gelmişim gibi hissetmiyorum, kimse orada değil. Takvimin sıkışıklığı daha çok ekonomik nedenlerle ilgili gibi, oyunla ilgili değil.

"ONU GOL ATARAK ANMALIYDIM"

Maradona'nın ölümünü öğrendiğimde evdeydim ve babamdan bir mesaj aldım. Televizyonu açtım hemen ve detayları gördüm. Onu andığım gün, gol atmam gerektiğini biliyordum ve çok garip oldu. Pozisyon yoktu, bir anda baktım, golü atmıştım.

"ARJANTİN'İ MUTLU GÖRMEK İSTERİM"

Ülkem için en iyisini diliyorum. Politika konuşmayı sevmem ancak bazı şeylerin gelişmesini istiyorum. İnsanların mutlu olduğunu duymak istiyorum.

"KAYBETME ŞEKLİMİZ ÇOK KÖTÜYDÜ"

8-2'lik yenilgi bizim için çok çok zordu. Kaybetmemizin ötesinde, oyunumuz nedeniyle zordu. Kaybetmen normal, ben de çok maç kaybettim ancak kaybetme şeklimiz nedeniyle zor zamanlar geçirdim.

"EN İYİ OLMA DERDİM YOK"

Dünyanın en iyisi olmak için oynamıyorum. Kazanmak ve kulübüm için her şeyi yapmış olmak için oynuyorum.

"PSİKOLOGA GİTMEK İSTEMEDİM"

Psikoloğa gidebilirdim ana hiç gitmedim. Gitmem gerektiğini söylediler, ihtiyacım da vardı ancak gitmedim.

"BİR DEVİR BİTMİŞ GİBİYDİ"

Sezon başında kulübe yolladığım faksı bugün olsa, yine yollarım. Bu kulübe minnettarım, seviyorum, şehre bayılıyorum ancak kulübe her şeyi verdiğimi hissettim. Kulübün bana verdiği her şeyi hak ettim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Çocuklarım ayrılmak istemiyordu ancak benim için en iyisinin veda etmek olduğunu hissettim. Bir devir bitmiş gibi geliyordu.

"SUAREZ OLAYI ÇILGINCA GELİYOR"

Suarez konusunda yaşananlar çılgınca geliyor. Bedavaya gitti, sözleşmesinin kalan yılları kendisine ödendi ve bizimle aynı amaçlar için savaşan bir takıma imza attı.

"BANA YALANLAR SÖYLEDİ"

Bartomeu yıllar boyunca beni birçok konuda kandırdı. Detaylara girmek istemiyorum ama yıllar boyunca birçok yalan vardı.

"DAVALIK OLMAK İSTEMEDİM"

Geçen yaz bedavaya ayrılabilirdim. Mahkemeye gidersek kazanabilirdik. Bunu bana sadece bir avukat da değil, birçoğu söyledi. Ancak böyle ayrılmak istemedim.

"BENİM İÇİN PEP EN İYİSİ"

Pep Guardiola ile konuştum, ne kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum. Tekrar aynı takımda buluşacağımız yönünde bir konuşmamız olmadı. Benim için Pep en iyisi, onda özel bir şey var. Luis Enrique ve Pep Guardiola benim için en iyi teknik direktörler. Bana çok şey öğrettiler.

"YENİ BAŞKAN İÇİN ZOR OLACAK"

Xavi gelirse kalır mıyım? Ne olacağını Haziran ayında göreceğiz. Oyuncu transferi zor, para yok. Önemli oyuncular gelmeli. Neymar'ı transfer etmek çok pahalıya patlar. Yeni başkan için de zor bir dönem olacak, çok zeki olmalı. Sezon sonuna kadar hiçbir takımla görüşmem.

"ABD VE REAL MADRID"

Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim. Real Madrid'e ve Atletico Madrid'e ise hayatta gitmem.