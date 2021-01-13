ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi hayatına son verdi
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ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi hayatına son verdi

13.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:04
ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi hayatına son verdi

NEW ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia'nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington'da gözaltına alınmıştı.

Kongreye "yasal olmayan giriş" ve "sokağa çıkma yasağı ihlali" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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