ABD'de gelini taşıyan limuzin alev aldı
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ABD'de gelini taşıyan limuzin alev aldı

20.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:12

? Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Nevada eyaletinde nikaha limuzin ile giden gelin ve akrabası ölümden döndü.

? Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Nevada eyaletinde nikaha limuzin ile giden gelin ve akrabası ölümden döndü. Gelin ve akrabalarını taşıyan limuzin alevlere teslim oldu.

ABD'nin Nevada eyaletinde nikaha giden gelinin mutlu günü kabusa döndü. Otoyolda seyir halinde hareket eden limuzinin bir anda alev aldığı ve otomobilin içide bulunan gelin ve akrabalarının ölümden döndüğü ifade edildi. Las Vegas İtfaiyesi yaptığı açıklamada, yanan limuzinde bulunan Jaquelyn Evaro adlı gelin ve akrabalarının nikah kıymak için yola çıktığı ve yangının sürücü koltuğunun altından başladığı belirtildi.

BİR ANDA YANIK KOKUSU ALMAYA BAŞLADIK

Olayı korkunç olarak nitelendiren Jaquelyn Evaro, aracın içindeyken bir anda yanık kokusu almaya başladıklarını ve kenara çekerek aracı boşaltmaya başladıklarını ifade etti. Otomobilde çıkan yangına ilişkin can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

ABD'de gelini taşıyan limuzin alev aldı
ABD'de gelini taşıyan limuzin alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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