ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakalar nedeniyle ülkedeki eyaletlerin neredeyse yarısında hastanelerin kapasitesinin en az yüzde 80'ninin dolduğu belirtildi.

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakalar nedeniyle ülkedeki eyaletlerin neredeyse yarısında hastanelerin kapasitesinin en az yüzde 80'ninin dolduğu belirtildi.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, Georgia, Maryland ve Massachusetts de dahil olmak üzere 24 eyalette hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 80'ni geçtiği kaydedildi.

Bunların içindeki 18 eyalette ise yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların en az yüzde 85'inin dolu olduğu bildirildi.

New York Times'in derlediği bilgilere göre, son 7 günde günlük vaka sayısı 803 bin civarında seyrederken, bunun iki hafta önceye kıyasla yüzde 133 artış olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının da aynı şekilde yüzde 53 arttığına işaret edilerek, son bir haftadır günlük ölümlerin ortalama 1871 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesinin son kayıtlarına göre, ABD'de şu ana kadar salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 847 bini aşarken, vaka sayısı da 64 milyon 321 bini geçmiş bulunuyor.

Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi

 Antarktika'ya düşen göktaşında Mars'ta yaşam izine rastlanmadığı belirtildi

Antarktika'ya düşen göktaşında Mars'ta yaşam izine rastlanmadığı belirtildi

 'Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek' diyen Bilim Kurulu üyesi hastalığın semptomlarını tek tek sıraladı

"Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek" diyen Bilim Kurulu üyesi hastalığın semptomlarını tek tek sıraladı

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title