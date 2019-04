ABD Başkanı Trump, New York'ta Doğan Babasının Almanya Doğumlu Olduğunu Söyledi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği bir basın toplantısında, doğru olmadığı halde babasının Almanya'da doğduğunu söyledi.

Donald Trump, Almanya'nın NATO için "payına düşen ödemeyi yapmadığını" söyleyerek Başbakan Angela Merkel'i eleştirdiği sırada bu iddiada bulundu.

Trump, "Angela'ya ve ülkesine büyük saygı duyuyorum. Babam da Alman, Almandı, Almanya'nın muhteşem bir yerinde doğmuştu, bu nedenle Almanya'ya karşı çok iyi duygular besliyorum" dedi.

Oysa Trump'ın babası Fred Trump New York'ta doğmuştu.

Almanya'nın Mannheim şehri yakınlarındaki Kallstadt köyünde doğan ise dedesi Friedrich Trump'tı.

Alman tarihçilere göre, dede Trump 1885'te ABD'ye göçmüş, 1901'de Almanya'ya dönüp evlenerek eşiyle birlikte yeniden ABD'ye gitmiş, daha sonra 1905'te yeniden ülkesine girmek istediğinde askerlik yapmamış olduğu için geri çevrilmişti. O sırada Trump'ın babası Fred New York'ta doğmuştu.



İlk iddiası değil Trump daha önce de babasının Almanya'da doğduğunu iddia etmişti. Temmuz 2018'de AB ülkelerini İran ile ticari ilişkilerini sürdürmekle suçlayan Trump, babasının yurtdışında doğduğunu söylemişti.

İskoçya'da verdiği bir mülakatta da Trump, "Unutmayın ki iki ebeveynim de AB'de doğmuştu, annem İskoçya'da, babam ise Almanya'da" demişti.

Baba Trump'ın da 1980'lere kadar, Yahudi kiracılarına kendisini daha hoş göstermek için İsveç kökenli olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

Donald Trump, 1987 tarihli "The Art of the Deal" adlı anı kitabında bu iddiayı tekrarlamıştı.

Başkan olmadan önce Trump, eski başkan Barack Obama'nın Kenya'da doğduğu, bu nedenle de başkan olamayacağı iddialarını ısrarla gündeme getirmiş, bunun yanlışlığı kanıtlanmasına rağmen bu iddiasını sürdürmüştü.