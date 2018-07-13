ABD Başkanı Trump, Kraliçe Elizabeth ile Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ı İngiltere'de görmek istemediklerini ifade eden binlerce protestocunun İngiltere sokaklarındaki gösterileri ise devam ediyor. - LONDRA