ABD Başkanı Joe Biden, Eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i Türkiye'ye Büyükelçi adayı gösterdi
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ABD Başkanı Joe Biden, Eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i Türkiye'ye Büyükelçi adayı gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i Türkiye'ye Büyükelçi adayı gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerinde kendisini destekleyen ve 2001 yılından 2019 yılına kadar ABD kongresinde bulunmuş Flake'i Türkiye ABD büyükelçisi olarak belirledi.

ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerinde kendisini destekleyen ve 2001 yılından 2019 yılına kadar ABD kongresinde bulunmuş Flake'i Türkiye ABD büyükelçisi olarak belirledi.

Flake, yaptığı açıklamada "Başkanın büyükelçi olarak aday göstermesi ile onurlandım. Bu iki ülke için önemli bir zamanda önemli bir rol" dedi. Flake, ayrıca aday gösterilmesi ile Biden yönetiminin ABD dış politikasındaki parti politikalarının sınırda kalması geleneğini sürdürdüğünü belirterek "ABD dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalıdır" dedi.

Senatoda kabul edilmesinin ardından Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdüren David Satterfield'in görevini devir alacak olan Flake Kongre'de temsilciler meclisi üyeliği ve senatörlük görevlerinden önce Güney Afrika'da Mormon Misyonerliği ve Nambia'da Demokrasi Vakfı yöneticiliğini yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
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