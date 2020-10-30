AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye destek mesajı
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AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye destek mesajı

30.10.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:44
AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, "Türkiye ve Yunanistan'a AB destek sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, "Türkiye ve Yunanistan'a AB destek sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a dünyadan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarında meydana gelen güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalbinin depremde etkilenen tüm insanlarla birlikte olduğunu belirten Michel, "AB, destek sağlamaya hazırdır" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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