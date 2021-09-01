AB Komisyonu: Birçok üye ülkede yolsuzluklar devam ediyor, sivil toplum ve medya baskı altında
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AB Komisyonu: Birçok üye ülkede yolsuzluklar devam ediyor, sivil toplum ve medya baskı altında

AB Komisyonu: Birçok üye ülkede yolsuzluklar devam ediyor, sivil toplum ve medya baskı altında
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, birçok üye ülkede yolsuzluğun devam ettiğini, sivil toplum ile medyanın tehlike ve baskıya maruz kaldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, birçok üye ülkede yolsuzluğun devam ettiğini, sivil toplum ile medyanın tehlike ve baskıya maruz kaldığını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi, Hukukun Üstünlüğü 2021 Raporu'nu görüşmek üzere toplandı.

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Reynders oturumda yaptığı konuşmada, Komisyonun hukukun üstünlüğünü korumaktaki kararlılığını vurguladı.

Birçok üye ülkede yolsuzluğun sürdüğünü, medyayı düzenleyici kuruluşların bazılarının siyasi baskı altında ya da etkisiz olduğunu ve gazetecilerin birçoğunun saldırılara maruz kaldığını söyleyen Reynders, bu konuda Bulgaristan ile görüşmeler yapıldığını aktardı.

Reynders ayrıca basın mensuplarından Yunanistan'da Giorgos Karaivaz'ın ve Hollanda'da Peter R. de Vries'in öldürüldüğünü anımsattı.

Sivil toplum kuruluşlarının bazı AB ülkelerinde zorluklarla karşılaştığı ve korunmadığını belirten Reynders, Komisyon'un Macaristan ve Polonya hakkında eşcinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlattığını hatırlattı.

Hukukun Üstünlüğü Raporu

AB Komisyonu'nun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporu, 20 Temmuz'da açıklanmıştı.

Raporda, bazı AB ülkelerinde demokratik standartların erozyona uğradığı, özellikle Polonya ve Macaristan'da yargı bağımsızlığının tehdit altında bulunduğu, bütün bunların endişe verici olduğu belirtilmişti.

Hukukun Üstünlüğü Raporu, 27 üye ülkede adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele, medya çoğulculuğu ve kuvvetler ayrılığı ile ilgili konularda olumlu ve olumsuz gelişmeleri derliyor.

AB yönetimi, AB hukukunun ulusal yasaların üzerinde yer aldığını, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgularken, Komisyon da bu anlamda "yetkilerini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceğini" belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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