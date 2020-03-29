AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: AB, koronavirüs krizinin başında boşlukta kaldı AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB, koronavirüs krizinin başında boşlukta kaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı davranmasından dolayı "boşlukta" kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden keşfetme şansı olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında AB'ye yönelik eleştirilere cevap vererek, birlik içinde daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle