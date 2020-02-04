AB karşıtı aşırı sağcı liderler Roma'da toplandı: Yeni humanizm biziz
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AB karşıtı aşırı sağcı liderler Roma'da toplandı: Yeni humanizm biziz

3-4 Şubat tarihlerinde Roma'da düzenlenen Ulusalcı Muhafazakarlar Konferansı sona erdi. 'Tanrı, Şeref, Vatan' ana temalı konferansın katılımcıları arasında Macaristan Başbakanı Victor Orban da vardı.

04.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:39
AB karşıtı aşırı sağcı liderler Roma'da toplandı: Yeni humanizm biziz

'nın Birlik karşıtı sağcı liderleri 'da düzenlenen Ulusalcı Muhafazakarlar Konferansı'nda bir araya geldi.


Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve Papa II. Jean Paul'e adanan 'Tanrı, Şeref, Vatan' ana temalı konferansın katılımcıları arasında Macaristan Başbakanı , İtalya'da oylarını katlayan Fratelli d'Italia lideri Giorgia Meloni ve Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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