AB karşıtı aşırı sağcı liderler Roma'da toplandı: Yeni humanizm biziz
3-4 Şubat tarihlerinde Roma'da düzenlenen Ulusalcı Muhafazakarlar Konferansı sona erdi. 'Tanrı, Şeref, Vatan' ana temalı konferansın katılımcıları arasında Macaristan Başbakanı Victor Orban da vardı.
Avrupa'nın Birlik karşıtı sağcı liderleri Roma'da düzenlenen Ulusalcı Muhafazakarlar Konferansı'nda bir araya geldi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve Papa II. Jean Paul'e adanan 'Tanrı, Şeref, Vatan' ana temalı konferansın katılımcıları arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya'da oylarını katlayan Fratelli d'Italia lideri Giorgia Meloni ve Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle