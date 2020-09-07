AB'den Sırbistan ve Kosova'ya "Kudüs" uyarısı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, Kudüs'te büyükelçilik açacakları belirtilen Sırbistan ve Kosova'nın diplomatik adımlarını "ciddi endişe ve pişmanlık kaynağı" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, Kudüs'te büyükelçilik açacakları belirtilen Sırbistan ve Kosova'nın diplomatik adımlarını "ciddi endişe ve pişmanlık kaynağı" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano gerçekleşen günlük basın toplantısında, Sırbistan ve Kosova'nın ABD ile geçen hafta yaptıkları anlaşmalardan sonra Kudüs'te büyükelçilik açacağına yönelik açıklamalara karşın AB'nin tavrının değişmediğini belirtti. Stano toplantıda, "AB üyesi ülkelerin Kudüs'te büyükelçiliği bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Peter Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, Kudüs'ün statüsünün de bu çözümün bir parçası olacağını ifade etti. Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiğini belirten AB kararının altını çizen Stano, şunları dile getirdi: "Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB'nin perspektifi baltalanmamalıdır.

Kaynak: DHA