AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:48
AA'nın

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiğdem Cerit, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Haber kategorisinde 'nin "Batırılan uçak" fotoğrafına oy veren Cerit, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", kategorisinde 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğraflarına oy kullandı.


Cerit, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Şengörür'ün tercihi "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu"

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür, 3 kategoride gerçekleştirilen fotoğraf oylamasına katıldı.

Şengörür, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" karelerini oyladı.

Bülent Şengörür, her bir fotoğrafın bir birinden değerli ve güzel olduğunu, AA muhabirlerinin gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA
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