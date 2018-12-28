Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasında 4 fotoğraf için oy verdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezindeki makamında, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Karamollaoğlu, "haber" kategorisinde, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya dağlarında vatan savunmasındaki Mehmetçik'in iftar yaptığını gösteren Özkan Bilgin imzalı "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafı seçti. Karamollaoğlu, bu kategoride ayrıca Mustafa Hassona'nın "Gazze'ye hava saldırısı" fotoğrafı için de oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "spor" kategorisinde de Andreas Gebert'in, "Kıran kırana" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: AA