AA'nın 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı

26.08.2019 12:34

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından eğitim verilecek.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, Polis Akademisinin Anıttepe Yerleşkesi'ndeki açılış töreninde, Ajansın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi'ndeki eğitim çerçevesinde bir habercinin sahada karşılaşabileceği bütün senaryoların pratik ve teorik olarak uygulanacağını söyledi.

İşbilir, AA'nın küresel bir marka olduğunu, sadece Türkiye'nin değil 13 dilde yayın yaparak tüm dünyadaki mazlum milletlerin, İslam dünyasının ve insanlığın sesini duyurmaya çalıştığını aktardı.

Riskli bölgelerde haber yapmanın beraberinde bir çok zorluğu da getirdiğini aktaran İşbilir, eğitimin temel amacının habercinin görevini yaparken hayatını daha iyi muhafaza etmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, rota belirleme ve harita okumadan olağanüstü durumlarda medya yönetimine, toplumsal olaylardan yakın savunmaya, teknoloji ve bilgi iletim güvenliğinden sığınmacı kamplarına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilecek.

Eğitim sonunda başarılı olacak kursiyerlere, uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya ile Yurt Haberleri Editörü Muharrem Aksakallı, eğitim kapsamında katılımcılara "Olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" dersini verdi.

Kaynak: AA