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A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

- A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdüİSTANBUL - 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

12.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:27
A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

- A Milliler Sırbistan ve mesaisini sürdürdü

İSTANBUL - 2021 Kadınlar Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan ve perşembe günü deplasmanda Sırbistan ile pazar günü de Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Sinan Erdem Salonu'nda ağırlık ve kondisyon idmanı ile güne başlayan ay-yıldızlılar, hücum setleri ve beşe beş taktik çalışmaları ile idmanı tamamladı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan Milliler, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü
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