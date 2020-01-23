: "9. gezegen"in çocukları karlı sokakları kayak pistine dönüştürdü

23.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:01

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çocuklar, yarıyıl tatilinde adeta kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğleniyor.

Kentte kışın en çetin geçtiği, yolunun sürekli kapanması nedeniyle de "9'uncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'da karın ardından güneşli havayı fırsata dönüştüren çocuklar, eğlenceli anlar yaşıyor.

En fazla karın yağdığı ilçede yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, büyüklerinin yardımıyla yaptıkları kızaklar ve plastik bidonlarla karlı sokakların yukarı kısımlarına tırmanıyor.

Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların altına plastik su boruları da takan çocuklar, gün içinde defalarca çıktıkları yokuştan kayıyor.

Adeta kayak pisine dönüştürdükleri tepelerden hızla kayan çocuklar, kardan yapılan rampadan havalanıp zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.

Çocukların mutlu anlarına tanıklık eden mahalle sakinleri ise hem eğlenceli anlar yaşıyor hem de başarılı olanlara alkışla destek veriyor.

"Zaman zaman düşerek yaralanıyoruz"

Çocuklardan Şahin Sabırlı, yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaptığımız kızaklarla yüksek tepelerden kaymanın heyecanını yaşıyoruz. Zaman zaman düşerek yaralanıyoruz ama buna rağmen kaymaktan vazgeçmiyoruz. Tatilimizi bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Özcan Ereğli ise arkadaşlarıyla toplanarak ilçedeki tepelere ve buzlanan yollara çıktıklarını, kızaklar ya da plastik bidonlarla kayarak eğlendiklerini söyledi.

Karlı yollardan, tepelerden kaymanın heyecan verici olduğunu anlatan Ereğli, ilçeye bir kayak merkezi yapılmasını istedi.

"İlçemize kayak merkezi kazandırmaya çalışıyoruz"

Çocuklarını heyecanına ortak olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Affan Orhan da Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden birinde yaşadıklarını belirtti.

İlçede kayak sporu yapabilecek çok yetenekli çocukların olduğunu anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Çok dik yamaçlardan bidon ve kızaklarla kayıyorlar. Bununla ilgili çalışma başlattık. İlçemize kayak merkezi kazandırmak amacıyla proje hazırlıyoruz. Doğu Kalkınma Ajansına sunacağız. Misafirlerimizin sadece kayak için ilçemize gelmesini istiyoruz. Projenin hayata geçirilmesiyle kayakta çok iyi yerlere gelecek çocuklar yetişecek."

Kaynak: AA

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