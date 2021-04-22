82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
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82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Kırklareli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırklareli'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 830.44 olan şehirde, vatandaşlar 82 saatlik kısıtlama öncesi market, pazar ve balıkçılara akın etti.

Polis ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. - KIRKLARELİ

82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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