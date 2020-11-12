81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun'da pilot uygulamasına başladıkları 81 İlde İhracata İlk Adım programıyla Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını belirterek, "İhracatta tecrübeden daha güvenli bir kaynak yok.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun'da pilot uygulamasına başladıkları 81 İlde İhracata İlk Adım programıyla Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını belirterek, "İhracatta tecrübeden daha güvenli bir kaynak yok. Yereldeki firmalarımızla birebir çalışarak, onların ihtiyaçlarını birebir çözümleyerek, onlara yetkinlik desteğinde bulunarak, ihracat ailemize Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde yepyeni üyeler kazandırmış olacağız. İhracat ailemizi genişletmiş olacağız. Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 81 İlde İhracata İlk Adım tanıtım toplantısında, Ticaret Bakanlığı olarak pilot uygulamalarına başladıkları program hakkında bilgi verdi.

Bu önemli programı kamuoyuna ilk kez açıkladıklarını belirten Pekcan, projeyi uzun süredir olgunlaştırdıklarını, 6 aydır pandemi nedeniyle beklemede kaldıklarını söyledi.

Pekcan, "Şu anda 40 ilde gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki dönemde de 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla ihracat yapma potansiyeli olduğu halde gerçekleştiremeyen firmalarımızı tek tek tespit ettik. 40 ilde potansiyel ihracatçı olacak 7 bin 277 firmamızı tespit ettik. Bunlar ihracata uygun üretim yapıp üretim kapasitelerine sahip oldukları halde ihracat yapamayan firmalarımız..." diye konuştu.

"5 ilimizde 2 bin 773 firmamızın ihracat potansiyeli olduğunu tespit ettik"

Firmaların özelliklerini bütüncül yaklaşımla incelediklerini aktaran Pekcan, ardından firmalarla konuşarak ihtiyaçları analiz ettiklerini anlattı.

Bu kadar kapsamlı bir programı uygulamak için 5 pilot il belirlediklerini ifade eden Pekcan, "Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun'dan başlıyoruz ama hedefimiz 81 ile bu programı taşımak. Bu 5 ilimizde kapasite raporuna haiz 6 bin 882 firmamız mevcut. Bunların içinden 2 bin 773 firmamızın ihracat potansiyeli olduğunu tespit ettik. Programı daha geniş bir kitleye yaymadan önce mümkün olan en iyi yapıya kavuşturmak amacıyla 5 ilde uygulamalarımızı sürdüreceğiz ve 5'inci ayın sonundaki değerlendirmelerimizle bu 40 ilde... Daha sonra şu anda biz 70 ilin çalışmasını da esasen hazırladık. Sonra 70, sonra da 81 ilde en başarılı program tasarımını ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

Programın temellerini başarılı bir şekilde attıktan sonra paydaşlarla birlikte tüm Türkiye'yi kapsama alanına alacaklarını aktaran Pekcan, "40 ilimizde kapasite raporu olan 16 bin 570 firmamız mevcut ve bunların arasında 7 bin 277 firmanın ihracat yapma potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadığını tespit ettik. Şu an itibarıyla çalışmanın ikinci aşamasında 70 il için potansiyel ihracatçı pozisyonunda olan 11 bin 444 firmamızı tespit ettik. Analizlerini de tamamlamış bulunuyoruz. 81 il için de analizlerimizi süratle tamamlayacağız." dedi.

"Onların ihtiyaçlarına uygun yol haritalarını tespit etmiş olacağız"

Ruhsar Pekcan, firmaların üretim ve ihracat kapasitelerini gözlemlediklerini, 40 ilde üretim yapan firmaların üretimlerini teknolojik olarak 4 sınıfta gruplandırdıklarını bildirdi.

Yüksek teknolojili ürün üreten firmaların pilot uygulamada yer almasını sağlayacaklarını aktaran Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım programının aşamalarına değinirken, şunları kaydetti:

"Programımızın veri kriterlerine uyan firma seçiminden başlayacağız. Sonrasında her firmayla birebir ihtiyaç analizleri yapacağız. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da firma ihtiyaçlarına uygun mentorları tespit edeceğiz. 6 ay sonunda programı değerlendirerek 81 ildeki firmalarımız için onların ihtiyaçlarına uygun yol haritalarını tespit etmiş olacağız.

Pilot uygulamaya dahil olacak firmalarımızı belirlerken, hangi kriterlerle bu tespiti yaptığımızı paylaşmak isterim. Tüm firmalarımızı temsil eden bir dağılıma sahip olması için ciddi bir çalışma yürüttük. Firmalarımızın çalışan sayısı, ürettikleri ürünlerin teknoloji sınıflaması, sektörleri, bulundukları il gibi kriterleri ortaya koyduk ve bu sayede 81 ile yayıldığında bu projemizi belirli bir sistematik halinde ilerletmiş olacağız."

"Firmalarımızı mentorlarıyla eşleştirerek programa başlıyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan, programa dahil olacak firmaların seçimi tamamlandıktan sonra firmaların ihracat yapmasının önündeki engellerin belirleneceğini, geliştirmeye açık alanların tespit edileceğini ve firmanın programdan beklentisinin belirleneceğini, bu şekilde ihtiyaç analizi aşamasını tamamlayacaklarını anlattı.

İhtiyaç analizi çerçevesinde en doğru mentor-firma eşleşmesinin sağlanması için gerekli tüm çıktılara sahip olacaklarını belirten Pekcan, bu programı bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan ayıran en önemli özelliğin, her firmaya tek tek dokunarak özel ihtiyaçlarını analiz etmek olduğunu söyledi.

Programda, bugüne kadar verdikleri genel ve kapsamlı eğitimlerin dışında artık her bir firmayla birebir çalışarak mesafe katedileceğini aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"Firmalarımızla yaptığımız birebir görüşmelerle firmalara uygun özel mentor havuzu oluşturuyoruz ve firmalarımızı mentorlarıyla eşleştirerek programa başlıyoruz. Mentorlarımızın gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduklarından emin olacağız ve günün sonunda programın başarısını etkileyen belki en önemli kriter, alanında uzman doğru kişilerle çalışarak onun uzmanlık alanında ihtiyaç hisseden firmamızı bir araya getirmek olacak. Program kapsamında mentorlarımız 6 ay boyunca her hafta en az 4 saat kesintisiz olarak firmamızla beraber çalışacak. Sürekli bir etkileşim halinde olacaklar ve engelleri tek tek aşacaklar. Bu görüşmelerin yüzde 50'sini yüz yüze, yüzde 50'sini de çevrim içi olarak planlıyoruz. Tabii pandemi koşulları elverdiği ölçüde... Ama projemizi daha da fazla geciktirmek istemiyoruz."

"Sigorta alıcı analiz ücretlerinden muafiyet tanıyacağız"

Ruhsar Pekcan, aynı işletmenin birden fazla mentordan yararlanabileceğini, programın izlenebilirliğini sağlamak amacıyla mentor ve firmaların aylık olarak gelişmeleri raporlayacağını söyledi.

Programa katılan firmaların Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bütün fırsatlardan yararlanabileceğini ifade eden Pekcan, dünya genelindeki ticaret müşavirlerine de ulaşma imkanı bulacaklarını kaydetti.

Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Programa katılan firmalar Bakanlığımız uzmanlarından birebir destek alarak kendilerine özel hazırlanacak olan 'kimlik yönlendirme kartlarıyla' hedef ülkelere ilişkin bilgiler alabilecek. Bu 'kimlik yönlendirme kartlarında' firmalarımıza ürünleri için en doğru pazar paylaşımları yapılacak. Belki Kolay İhracat Platformu'nun 2. aşamasını da bu sene içinde tamamlayarak onlara müşteri listesi bile paylaşabiliyor olacağız.

Ayrıca, Bakanlığımızın dijital platformlarını en etkin şekilde kullanmaları için yol gösteriyor olacağız. Bunların yanı sıra pilot uygulamaya katılan firmalarımıza Eximbank tarafından da özel desteklerimiz olacak. Öncelikle bu projeye özel Eximbank'ta özel müşteri temsilciliği oluşturulacak. Kredi ve sigorta ürünlerine yönelik başvurularında bu proje kapsamındaki firmalarımıza öncelik tanıyacağız. Sigorta alıcı analiz ücretlerinden muafiyet tanıyacağız. Sigorta tazminat başvurularında önceliklendireceğiz, kur riski yönetimine yönelik Eximbank ürünlerinde öncelik tanıyacağız. Bu kolaylıkların bu firmalarımıza ihracata ilk adımda yol gösterici olacağına inanıyoruz."

"Program, ihracatta usta-çırak ilişkisini canlandıracak"

Ticaret Bakanı Pekcan, programın 5'inci ayında tüm deneyimlerini paylaşmak üzere tüm mentor ve firmaları bir araya getireceklerini, bu sayede programın güçlü ve zayıf yönlerini tespit edeceklerini bildirdi.

Programın sonunda firmaların ihracata başlayıp başlamadıkları, ihracat yaptıkları ülke, ihracat yaptıkları firma ve ürün sayısı incelenerek en başarılı firma ve mentor eşleşmesine ödül vereceklerini aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"81 İlde İhracata İlk Adım programı, ihracatta usta-çırak ilişkisini canlandıracak. İhracat tecrübeleri firmalarımız arasında yayılacak. Mentorlarımız, firmalarımıza ihracat yolculuklarında ışık tutacak ve inanıyoruz ki Anadolu'nun 81 ilinde bu potansiyeli olan firmalarımızın ihracat atakları diğer firmalarımızı da motive ediyor olacak. Onlar da bu portföyün içine girebiliyor olacaklar. Kapasitelerini bu yönde geliştireceklerine inanıyoruz. 5 ili kapsayan pilot uygulamayı bir an önce başarıyla bitirip 81 ilimizde yolumuza devam etmek hedefindeyiz.

İhracatta tecrübeden daha güvenli bir kaynak yok. Yereldeki firmalarımızla birebir çalışarak, onların ihtiyaçlarını birebir çözümleyerek, onlara yetkinlik desteğinde bulunarak ihracat ailemize Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde yepyeni üyeler kazandırmış olacağız. İhracat ailemizi genişletmiş olacağız. Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek. İhracatımızda yerli ve katma değerli ürün üretimini her geçen gün artırmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda ihracatımızda orta ve yüksek teknoloji payını artırmak için de her geçen gün çalışıyoruz. İhracat ailemize yeni üyeler kazandırmak için bu hedeflerimiz doğrultusunda elimiz oldukça güçlenecek."

Firmaların ufkunu açmak için yola çıkıldı

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilden henüz ihracat yapmamış firmaları keşfetmek, onların ufkunu açmak ve onlara ihracat yapmaları için ihtiyaç duydukları cesareti ve yönlendirmeyi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Türkiye genelinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Ekonomi Seferberliği'nde bahsettiği gibi 'İhracat Seferberliği'ni başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. 81 ile bu projemizi yaygınlaştırarak il ve ilçelerimizde yeşeren yeni üretim ve ihracat hikayelerini paylaşıyor olacağız. İhracat seferberliğinin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan