8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:13
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgili, mesajında dünden bugüne fedakarlıktan kaçınmayarak büyük kahramanlıklara imza atmış ve hayatın her alanlarında varlıklarını sürekli hissettiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların annelik duyguları sahiplenmeleri şefkat ve merhamet duyguları ile ülkenin en zor dönemlerinde en ön sırada yer alan kadınlarımızın hakkı asla ödenmeyeceğini belirten Bilgili, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 15 Temmuz hain girişiminde ve vatanımızı müdafaada bulunduğumuz diğer dönemlerin tamamında kadınlarız hep en sırada yer aldı. Onların can siperhane duruşları sayesinde ülkemizin bir karış toprağına tarihten bu yana kimse erişemedi. Onların salih imanları sayesinde yetişen evlatlarımız vatan için şehitlik mertebesine erişirken onlar hep vatan sağ olsun dediler. Kadınlarımıza büyük bir vefa borcumuz bulunmaktadır. Partimizin de girişimleri ile toplumumuz da kadınlarımız hem hak ettikleri hakları verildi hem siyasi hem iş hayatında en ön sıralarda yer aldılar. AK Parti kadınlara siyasette de öncülük ederek mecliste daha çok temsil hakkı vermiştir. Artık ülkemizde kadınlarımız en ön sıralarda yer almakta kadına yönelik şiddetin en önenmesi için haklarının korunması içinde önemli kararlar alınmıştır. Hakkını ödeyemeyeceğiz kadınlarımızın bu anlamlı günü kutluyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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